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Trafik kazasında polis memuru yaşamını yitirdi!

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü polis memuru hayatını kaybetti.

Ö.T'nin kullandığı 20 GF 395 plakalı otomobil, Orta Mahalle Başöğretmen Caddesi'nde polis memuru Burak Zemin Yeter (35) yönetimindeki 07 AYL 015 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Yeter, kaldırıldığı Kepez Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Otomobil sürücüsü Ö.T. gözaltına alındı.

Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü haber merkezinde görevli 7 yıllık polis memuru Yeter'in, eşinin 7 aylık hamile olduğu ve kardeşinin düğünü nedeniyle izne ayrıldığı öğrenildi.

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