Trafik kazası geçiren Komiser Yardımcısı şehit oldu

Malatya'nın Darende ilçesinde Komiser Yardımcısı Ramazan Tülek geçirdiği trafik kazası sonucu şehit oldu.

Malatya Valisi Mehmet Aktaş imzasıyla yapılan açıklamada, "Malatya Darende İlçe Emniyet Müdürlüğü Darende Polis Merkezi Amirliği kadrosunda görevli Komiser Yardımcısı Ramazan Tülek, 01.12.2022 günü meydana gelen trafik kazası sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine ve milletimize baş sağlığı ve sabırlar dilerim" denildi.