Trabzonspor bu sezon evinde sadece 3 gol yedi!

Bordo-mavililer bu sezon Spor Toto Süper Lig'de, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off ve UEFA Avrupa Ligi'nde yaptığı 8 iç saha maçın 6'sında gol yemedi. Trabzon ekibi, iç sahadaki resmi maçlarda kalesinde sadece 3 gol gördü. Trabzonspor ligde iç sahada oynadığı 5 maçta 2 gol, UEFA Avrupa Ligi'nde ise içerde oynadığı 3 maçta 1 gol yedi.

Süper Lig'deki karnesi

Trabzonspor, iç sahada Atakaş Hatayspor'u 1-0 yendi, ardından Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı. Sahasında sadece Gaziantep FK'yı 3-2 yendiği karşılamada gol yiyen bordo-mavililer, Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalırken, bu hafta Demir Grup Sivaspor'u ise 1-0 mağlup etti. Bordo-mavililer, iç sahada 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak 5 maçta 11 puan elde etti.

Avrupa'daki karnesi

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H grubu'nda Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup etmeyi başardı. Fransa'nın Monaco takımını da 4-0 mağlup ederek 2 maç sonunda kalesinde 1 gol gördü. Avrupa'da sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik alan bordo-mavililer 6 gol atmayı başardı.

Dış sahada 19 gol yedi

Trabzonspor, bu sezon evindeki maçlarda başarılı savunma performansı sergilerken, deplasmanda aynı başarıyı gösteremiyor. Evindeki lig maçlarında başarılı savunmasıyla dikkati çeken ve ligde sadece 2 gol yiyen Karadeniz ekibi, dış sahada ise rakiplerinin 11 golüne engel olamadı. Bordo mavililer, Avrupa'daki 3 deplasman maçında ise 8 gol yedi. Trabzonspor, dış sahadaki 9 lig ve Avrupa karşılaşmasında kalesinde toplam 19 gole engel olamadı.