AjansHaber.com.tr Yaşam Trabzon'da bir kişi su kuyusuna düştü

Trabzon'da su kuyusuna düşen kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Trabzon'un Düzköy ilçesinde su kuyusuna düşen kişi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Düzköy ilçesine bağlı Gökçeler Mahallesi Gökçeler Cami Küme Evlerinde ikamet eden Y.Ç. (58), 5 metrelik su kuyusuna düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kuyudan çıkarılan Y.Ç, yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Y.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Şehit Semih Özcan Anadolu Lisesi Ata'sını andı
Güvenlik görevlisinin parmağını ısırarak kopardı!
İntihar etti sanılan çocuğu silahla öldürdüler!
Mesire alanında maymun buldular!
Çekici otobüse çarptı, 1 kişi öldü
Hac ve umre kayıtlarında dolandırıcılık yaptılar
Kaçırılan 5 yaşındaki çocuk operasyonla kurtarıldı