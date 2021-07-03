Tosuncuk 22.30'da Türkiye'de olacak

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı aylık bilgilendirme toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çataklı, İnterpol Dairesi'nden bir ekibin Çiftlik Bank'ın kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ı Brezilya polisinden teslim aldığını açıkladı.

Aydın'ı taşıyan uçağın saat 09.50 sıralarında havalandığını belirten Çataklı uçağın 22.30'da Türkiye'ye ulaşmasının beklendiğini dile getirdi.

Emniyet Genel müdürlü yetkilileri Aydın'ı taşıyan uçağın İstanbul'a ineceğini kaydetti.

Çiftlik Bank'ın kurucusu olan ve binlerce kişiyi mağdur ettikten sonra 2018'de firar eden "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, Türkiye'ye getiriliyor.



🔹Hakkında açılan davada Aydın'ın 75 bin 260 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor. pic.twitter.com/ePWzaDzhK4