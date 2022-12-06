Torun: Kanayan bir yarayı kapatacağız

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, ihtiyaç sahibi öğrencilere beslenme desteği verilmesi konusunda tüm partili belediyelere çağrı yaptı. Torun tarafından belediye başkanlarına gönderilen yazıda, çocuk yoksulluğuna dikkat çekilerek, “İhtiyaç sahibi öğrencilerimize günde bir öğün sağlıklı besin desteği verilmesi konusunda yeni bir seferberlik başlatmanın gerekliliği doğmuştur” denildi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Torun, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun çağrısı üzerine partili tüm belediye başkanlarına yazı gönderdi.

Yazıda şunlar kaydedildi:

“Ülkemizde uzun süredir devam eden ekonomik buhran, tüm vatandaşlarımızı derin bir yoksullukla karşı karşıya bırakmıştır. Bu tablonun en ağır hali ise çocuk yoksulluğudur. İktidarın bu konudaki eylemsizliği çocuklarımızın beslenme hakkına erişimini zorlaştırmaktadır. Bu kapsamda; partimiz tarafından okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilmesi yönündeki önerimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Cumhur İttifakı tarafından reddedilmiştir. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun çağrısıyla, ihtiyaç sahibi öğrencilerimize belediyelerimizce günde bir öğün sağlıklı besin desteği verilmesi konusunda, yeni bir seferberlik başlatmanın gerekliliği doğmuştur. Çocuklarımıza beslenme yardımında bulunan belediyelerimizin projelerinin diğer belediyelerimizde de yaygınlaştırılması konusu üzerinde hassasiyetle durulması önemlidir.”

Torun, “CHP olarak iktidarda olmasak bile çocuklarımızın beslenme sorununa karşı elimizi taşın altına koyuyor ve çözüm üretiyoruz. Kanayan bir yarayı kapatmak için harekete geçiyoruz. Evladının çantasına beslenme koyamayan anneler için, arkadaşlarının arasında kuru ekmekle öğün geçiren yavrularımız için yola çıkıyoruz. Şu anda birçok belediyemiz bu hizmeti veriyor. Biz bu hizmeti tüm belediyelerimizde yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. İktidara çağrımızdır: Meclis’te reddettiniz ama sakın ola belediyelerimizin bu hizmetine de engel olmaya kalkmayın” ifadelerini kullandı.