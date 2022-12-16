Torba teklifle Hazineye ek borçlanma yetkisi verildi

TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda görüşülen torba yasaya AKP’li milletvekilleri tarafından imzalanan bir önergeyle Hazine’ye 200 milyar TL ek borçlanma yetkisi veridi.

Önergeye muhalefet milletvekilleri 'borçlanma yetkisi verilmesine tepki gösterdi. CHP'li Veli Ağbaba Şu anda, sabahın 02.53'te bir korsan önergeyle karşı karşıyayız. Bütçe daha Meclis’te oylanmamış. Bu önergeyle 200 milyar borçlanma limitinin artırılması isteniyor. Nereden bakarsanız, hangi tarafından tutarsanız elinizde kalıyor, olacak iş değil. Hadi, OHAL'i anladık, yüzde 2'yi anladık, zeytini anladık, toplu sözleşmeyi anladık, KYK'yi anladık da bu kadar olmaz. Plan ve Bütçe Komisyonuun yapması gerekeni Sanayi Komisyonu yapıyor. Bu olmaz."dedi