Toplu taşımada unutulan eşyalar, açık artırmayla satılacak

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2018-2020'de EGO otobüsleri ile Ankaray ve Metro'da bulunan, sahibi çıkmayan kayıp eşyalar, yasal sürenin tamamlanmasının ardından 25 Haziran cumartesi günü saat 10.00'da açık artırma yöntemiyle satılacak.

Sahibine ulaşılamayan elektronik eşyalardan giysiye kadar binlerce eşyanın satışı, EGO Genel Müdürlüğü Halkla İlişkiler Binası A Blok giriş katında yapılacak.

Açık artırma ABB TV, Youtube Kanalı ve Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.