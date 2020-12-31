Toplu taşıma sağlık çalışanlarına 6 ay daha ücretsiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 31.12.2020 ( bugün ) tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında sağlık hizmeti veren kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin ücretsiz ulaşım ve kamuya ait sosyal tesislerden yararlanma hakkı 6 ay uzatıldı.

Karar kapsamında, sağlık personeli, ilgili belediye tarafından karar verilmesi şartıyla, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların kurdukları birlik, müessese, işletme ve şirketlerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden; Başkentray, Marmaray ve İzban seferlerinden 30 Haziran 2020 tarihine kadar ücretsiz yararlanabilecek.