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Toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin uygulanmasına ilişkin yönetmelikte değişiklik

Toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin uygulanmasına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapıldı.

"Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yönetmeliğin 3'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırmayacak" ibaresi "vatandaşların günlük yaşamını aşırı ve katlanılamaz derecede zorlaştırmayacak" şeklinde değiştirildi.

Aynı maddenin (ç) bendinde yer alan "vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırmayacak" ibaresi ise yürürlükten kaldırıldı.

Böylelikle il ve ilçelerde toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yer ve güzergahı, kamu düzeni ile genel asayişi bozmayacak ve "vatandaşların günlük yaşamını aşırı ve katlanılmayacak derecede zorlaştırmayacak" şekilde belirlenecek.

Yönetmelik hükümlerini, Adalet, İçişleri ve Milli Savunma bakanları birlikte yürütecek.

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