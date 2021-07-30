AjansHaber.com.tr Gündem Toplam 85 orman yangınının 74'ü kontrol altında

Toplam 85 orman yangınının 74'ü kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "28- 30 Temmuz 2021 tarihleri arasında toplam 85 adet orman yangınının 74 tanesi kontrol altına alındı" dedi.

Bakan Pakdemirli, son günlerde birçok noktada çıkan orman yangınlarıyla ilgili açıklama yaptı. Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Ormanın kahramanları havadan ve karadan büyük bir özveri ile yangınlara müdahale ediyorlar. Destekleriniz için minnettarız. 28- 30 Temmuz 2021 tarihleri arasında toplam 85 adet orman yangınının 74 tanesi kontrol altına alındı" ifadelerini kullandı. 

 

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
İstanbul'da toplu ulaşım ve servis ücretlerine zam
HDP Eş Genel Başkanı Sancar, Bitlis'te konuştu
Fahrettin Altun'dan "Ecem Güçlük" açıklaması
Topçu ve Füze Okulu’nu yakmaya çalıştı tutuklandı
THK: 20 hava aracı yangınlara müdahalede bulunuyor
Kızılcahamam'da orman yangını kontrol altında