Topkapı'da alt geçidi su bastı

Minibüsün içinde kalanlar olduğu belirlenirken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

MAHSUR KALANLAR ARASINDA HASTA BİR KİŞİ BULUNUYOR

Minibüste mahsur kalanlar içerisinde hasta bir kişinin de olduğu öğrenildi.

İstanbul'da etkili olan yağış ve dolu nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.



🔹Bir minibüs suların altında kalırken içerisinde bulunan vatandaşlar itfaiyenin gelmesini bekledi.

🔹Meteoroloji ani sel, yıldırım, #dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi. pic.twitter.com/KHpj9affeB — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) September 29, 2020

DOLU YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

İstanbul'da meydana gelen sağanak yağış ve dolu birçok ilçede yaşamı olumsuz etkilerken bazı araçlarını camlarının kırılmasına neden oldu.