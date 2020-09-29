Topkapı'da alt geçidi su bastı
İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Topkapı'da altgeçidi su bastı. İki otomobil ve bir servis minibüsü sular içinde kaldı.
Minibüsün içinde kalanlar olduğu belirlenirken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
MAHSUR KALANLAR ARASINDA HASTA BİR KİŞİ BULUNUYOR
Minibüste mahsur kalanlar içerisinde hasta bir kişinin de olduğu öğrenildi.
İstanbul'da etkili olan yağış ve dolu nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) September 29, 2020
🔹Bir minibüs suların altında kalırken içerisinde bulunan vatandaşlar itfaiyenin gelmesini bekledi.
🔹Meteoroloji ani sel, yıldırım, #dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi. pic.twitter.com/KHpj9affeB
DOLU YAĞIŞI ETKİLİ OLDU
İstanbul'da meydana gelen sağanak yağış ve dolu birçok ilçede yaşamı olumsuz etkilerken bazı araçlarını camlarının kırılmasına neden oldu.
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