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Topkapı'da alt geçidi su bastı

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Topkapı'da altgeçidi su bastı. İki otomobil ve bir servis minibüsü sular içinde kaldı.

Minibüsün içinde kalanlar olduğu belirlenirken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

MAHSUR KALANLAR ARASINDA HASTA BİR KİŞİ BULUNUYOR

Minibüste mahsur kalanlar içerisinde hasta bir kişinin de olduğu öğrenildi.

DOLU YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

İstanbul'da meydana gelen sağanak yağış ve dolu birçok ilçede yaşamı olumsuz etkilerken bazı araçlarını  camlarının kırılmasına neden oldu.

 

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