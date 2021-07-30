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Topçu ve Füze Okulu’nu yakmaya çalışan zanlı tutuklandı

Ankara Polatlı'da 8'inci Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı sınırlarında otları tutuşturarak, yangın çıkaran Kemal Ünal Y, Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan itiraz üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şüphelinin dün "kamu malına zarar verme" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı hatırlatıldı.

Bunun üzerine, Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığının karara itiraz ettiği belirtilen açıklamada, itirazı kabul eden sulh ceza hakimliğinin şüphelinin tutuklanmasına karar verdiği bildirildi.

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