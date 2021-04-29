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Tokat'ta kaybolan küçük Süleyman'dan güzel haber

Tokat merkeze bağlı Çat beldesi yakınlarındaki Seküdağ Yaylası'nda kaybolan 2 yaşındaki Süleyman Yıldırım sağ olarak bulundu.

Tokat merkeze bağlı Çat beldesi yakınlarındaki Seküdağ Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan Süleyman-Sema Yıldırım çiftinin 6 çocuğundan 2 yaşındaki Süleyman Yıldırım geçtiğimiz gün akşam saatleri önünde ağılın önünde oynarken kaybolmuştu.

Çocuğun bulunması için geniş kapsamlı arama çalışması başlatıldı.

10 kilometre uzakta bulundu

Tokat'ta kaybolan küçük Süleyman'dan güzel haber

Minik Süleyman, kaybolduktan 22 saat sonra 10 kilometre uzaklıktaki Çat Belde Merkezinde bulundu.

Bir kadın farketti

Bir kadın yalnız başına yürüyen çocuğu fark edip durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Yanına gidildiğinde çocuğun kayıp Süleyman olduğu anlaşıldı. Çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Babadan yetkililere ve Çat halkına teşekkür

Süleyman’ın babası arama kurtarma ekiplerine teşekkür etti. "Çok mutluyum. Askerimize, polisimize, komandolarımıza, AFAD'a ayrı ayrı teşekkür ederim. Emeği geçen tüm Çat kasabamızdan Allah razı olsun." dedi. 

Soruşturma sürüyor

Çocuğun belde merkezine yürüyerek inip inmediği, birileri tarafından indirilip indirilmediği araştırılıyor.

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