Tokat'ta cenaze aracı tarlaya devrildi!
Tokat'ta seyir halindeki cenaze aracı tarlaya devrildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Tokat'ta cenaze nakil aracının devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Abdurrahman Şavgat (47)
idaresindeki 72 AAZ 141 plakalı Batman Belediyesine ait cenaze nakil aracı, Tokat-Sivas kara yolu İhsaniye köyü mevkisinde tarlaya devrildi.
Yaralanan sürücü Şavgat, ambulansla kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Boş olan cenaze nakil aracı ise çekici aracılığıyla kaldırıldı.
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