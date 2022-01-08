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TOGG'un videosuna Mustafa Varank'tan yanıt: Kaputa vurmasaydınız keşke

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından yerli otomobil TOGG'un görüntülerini müzikli bir video ile paylaşmasının ardından TOGG ekibi CES 2022'deki standından videolu yanıt verdi. TOGG'un yanıtına ise Varank'tan "Kaputa vurmasaydınız keşke" yanıtı geldi.

TOGG, ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'de görücüye çıktı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter'dan TOGG'un görüntüleri ile çöp kutusuyla ritim tutan iki kişinin yer aldığı müzikli bir video paylaştı.

Bunun üzerine TOGG ekibinden Bakan Varank'a aynı müziğe TOGG'un CES 2022'deki standında çekilen videolu bir yanıt geldi. TOGG'un resmi Twitter hesabından yayınlanan videoya ise Varank üzgün surat ifadesi ile "Kaputa vurmasaydınız keşke" yanıtını verdi.

Bunun üzerine TOGG ekibinden Bakan Varank'a aynı müziğe TOGG'un CES 2022'deki standında çekilen videolu bir yanıt geldi. TOGG'un resmi Twitter hesabından yayınlanan videoya ise Varank üzgün surat ifadesi ile "Kaputa vurmasaydınız keşke" yanıtını verdi.

 

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