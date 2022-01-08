TOGG'un videosuna Mustafa Varank'tan yanıt: Kaputa vurmasaydınız keşke

TOGG, ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'de görücüye çıktı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter'dan TOGG'un görüntüleri ile çöp kutusuyla ritim tutan iki kişinin yer aldığı müzikli bir video paylaştı.

Bunun üzerine TOGG ekibinden Bakan Varank'a aynı müziğe TOGG'un CES 2022'deki standında çekilen videolu bir yanıt geldi. TOGG'un resmi Twitter hesabından yayınlanan videoya ise Varank üzgün surat ifadesi ile "Kaputa vurmasaydınız keşke" yanıtını verdi.

Kaputa vurmasaydınız keşke 🥺 https://t.co/CPNwas0iHs — Mustafa Varank (@varank) January 8, 2022

Bunun üzerine TOGG ekibinden Bakan Varank'a aynı müziğe TOGG'un CES 2022'deki standında çekilen videolu bir yanıt geldi. TOGG'un resmi Twitter hesabından yayınlanan videoya ise Varank üzgün surat ifadesi ile "Kaputa vurmasaydınız keşke" yanıtını verdi.