TOGG'dan yeni paylaşım; seri üretimde geri sayım başladı

TOGG Gemlik'te boya, gövde, montaj tesisleri ve altyapı çalışmaları planlar doğrultusunda devam ediyor. Tesisin seri üretime geçiş hazırlığında geri sayım başladı.

Banttan indiğinde Avrupa'nın doğuştan elektrikli ilk ve tek SUV modeli olacak TOGG'un Gemlik'teki tesislerinin inşaatında çalışmalar devam ediyor.

Türkiye'nin Otomobili'nin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Gemlik'te hedefe adım adım yaklaşılıyor. Boya, gövde, montaj tesisleri ve altyapı çalışmaları planlar doğrultusunda sürüyor.

TOGG Gemlik'te hedefe adım adım yaklaşıyoruz. Boya, gövde, montaj tesislerimiz ve altyapı çalışmalarımız, planlarımız doğrultusunda devam ediyor. Tesisimizin seri üretime geçiş hazırlığında geri sayım başladı. #YeniLigGemlik#TOGG pic.twitter.com/g4LqY3wTbB — Türkiye’nin Otomobili (@TOGG2022) November 18, 2021

Boya tesisinde 14 bin 500 ton çelik montajı yapıldı

Boya tesisinde 14 bin 500 ton çelik montajı yapıldı, 33 bin metrekare çatı panel montajı tamamlandı. 16 bin 734 metrekare kör kalıp montajı yapıldı ve üretim hattı boya tankları yerleştirilmesi tamamlandı.

Gövde tesisinde ise 5 bin 350 ton çelik montajı yapıldı, 36 bin metrekare çatı panel montajı tamamlandı ve 28 bin metrekare kör kalıp montajı yapıldı.

Montaj tesisinde, 7 bin 800 ton çelik montajı yapıldı, 63 bin metrekare çatı panel montajı tamamlandı ve 31 bin metrekare kör kalıp montajı yapıldı.

Altyapı çalışmaları kapsamında ise 4 bin 800 metre yağmur suyu hattı yapıldı, 4 bin metre atık su hattı yapıldı, 830 metre menfez imalatı tamamlandı, 2 bin 700 metre çevre duvarı imalatı tamamlandı.

Tesisin görüntülerine yer verilen paylaşımda, "Tesisimizin seri üretime geçiş hazırlığında geri sayım başladı" sözlerine de yer verildi.

Avrupa'nın çevreye en saygılı otomotiv fabrikası olacak

27 Aralık 2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tanıtımını yaptığı Türkiye'nin Otomobili'nin fabrika inşaatı 18 Temmuz 2020'de başlatıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Avrupa'nın çevreye en saygılı otomotiv fabrikasının Gemlik'te kurulacağını söyleyerek, "Burada dünyadaki fabrika teknolojilerini değerlendirerek en son, en yeni ve en teknolojik fabrika kurulmaya çalışılıyor" açıklamasını yapmıştı.