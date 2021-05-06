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TOGG'dan son dakika açıklaması: Gerçeği yansıtmıyor

Türkiye'nin Otomobili TOGG'dan sosyal medya platformlarında çıkan duyurularla ilgili yalanlama geldi.

Türkiye'nin Otomobili TOGG'dan özellikle yurt dışında yaşayan Türkleri hedefleyen ‘yatırım fırsatı’ duyurularıyla ilgili açıklama geldi.

'TOGG İLE HERHANGİ BİR BAĞLANTISI YOKTUR'

TOGG'dan yapılan açıklamada, ''Çeşitli sosyal medya platformlarında çıkan ve özellikle yurt dışında yaşayan yurttaşlarımızı hedefleyen ‘yatırım fırsatı’ duyurularının gerçekliği bulunmayıp TOGG ile herhangi bir bağlantısı yoktur, tamamen dolandırıcılık amacı taşımaktadır.'' denildi.

 

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