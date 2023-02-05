Togg'da ön sipariş hakkı için nefesler tutuldu!

Togg akıllı cihaza ön sipariş hakkı sunan NFT açık artırması bugün saat 19.23'te Trumore uygulaması üzerinden başlayacak. NFT satın alan kullanıcılar, ön siparişe katılma ve teslim alma sıralamasını belirleme hakkı kazanacak.

Açık artırma için binlerce kullanıcının daha cüzdanlarını oluşturarak 2023 adet ‘100. Yıl Özel Seri’ Togg Akıllı Cihaza sahip olmak için teklif vermesi bekleniyor. Uygulamaya şu ana dek 200 bini aşkın kişi kayıt olurken oturum sayısı ise 1.1 milyonun üzerine çıktı.

App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden Trumore uygulamasını indirip Tru.ID oluşturan kullanıcılar, dijital varlık cüzdanlarına aktardıkları AVAX dijital varlıklarıyla yine aynı alanda yer alacak ''NFT Alım Platformu'' üzerinden sadece bir NFT için teklif verebilecek.

Kamu kurumlarına 30 bin Togg alınacak

Öte yandan Togg'a yönelik kamu alım garantisi hayata geçiyor. 2035 yılına kadar 30 bin araç devlet kurumlarının kullanımında olacak. İlk alım bu yıl yapılacak.

Togg'un kamu tarafından alım sürecini Devlet Malzeme Ofisi üstlenecek. Kamu alım garantisinde takvimde netleşti. İlk etapta Togg'un C segment SUV modeli, devlet kurumlarının araç envanterinde yerini alacak.

Togg kurumlara bu yıl 500 otomobil satacak. 2035 yılının sonuna kadar 9 bin 500 C segment SUV, araç filosuna katılacak. Togg ailesinin ikinci modeli sedan otomobilden 4 bin 750 adet alınacak. Ticari modelin alımı ile bu sayı 30 bini bulacak.