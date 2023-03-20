Togg mobil deneyim merkezi sayısını 8’e çıkaracak!

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (Togg), kullanıcıya daha yakın olmak için İstanbul ve Bursa’da mobil deneyim merkezleri açtı. 2023 yılı içinde mobil deneyim merkezi sayısının 8’e çıkması hedefleniyor.

41 bin ön sipariş

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin otomobili Togg için ön sipariş veren kişi sayısının 41 bin olduğunu ve teslimatların ay sonundan itibaren başlayacağını duyurdu.

Deneyim merkezleri

Togg, doğrudan yönettiği ve 2023 boyunca 10'u sabit 8'i gezici olmak üzere sayıları 18'e ulaşacak deneyim merkezlerinin yanı sıra kullanıcıya yakın olmak için mobil deneyim merkezleri de açmaya başladı.

Aynı anda İstanbul'da Meydan AVM ile Bursa Suryapı Marka AVM'de mobil deneyim merkezleri açan Togg, akıllı cihazlarını ve etrafında oluşan tüm ekosistemi burada kullanıcılarla buluşturacak.

Bir şehirde en az 1,5 2 ay açık kalacak olan mobil deneyim merkezlerinde kullanıcılar, Togg T10X'i inceleyebilecek. Togg, 2023 yılı boyunca Türkiye'nin 7 bölgesini dolaşan mobil deneyim merkezi sayısını 8'e çıkarmayı hedefliyor.