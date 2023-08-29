TMO tarafından alınan ürün miktarı 10 milyon tonu geçti!

TMO'dan tarımda yeni rekor geldi.

TMO, tarafından alınan ürün miktarı 10 milyon tonu geçerek tüm zamanların rekoru kırıldı.

Gelişmeyi Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyurdu. Yumaklı, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"2023'te TMO tarafından alınan ürün miktarı 10 milyon tonu geçerek tüm zamanların rekoruna ulaştı. Bu kapsamda üreticilerimize 40,5 milyar lira ürün bedeli ödedik."