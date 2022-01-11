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TL mevduatına dönüşüm esaslarında değişiklik

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile döviz ve altın hesaplarının Türk Lirası (TL) mevduatına dönüşüm esaslarında yapılan değişiklikle, gerçek ve tüzel kişiler de döviz ve altın hesabını TL mevduata dönüştürebilecek.

Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi tebliğinde değişiklik yapıldı.

Tüzel kişiler 6 ay veya 1 yıl vadeli mevduat hesabı açabilecek. Dolar, euro ve sterlin cinsindeki döviz hesapları ile katılım hesapları Türk Lirası'na dönüştürülebilecek.

Bankalar ve Merkez Bankası'nın belirlediği mali kuruluşlar ise uygulamadan yararlanamayacak.

Altın hesapları için de dönüşüm yapılabilecek

Aynı dönüşüm tüzel kişilere ait altın hesapları için de yapılabilecek.

Merkez Bankası'nın konu ile ilgili tebliğleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

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