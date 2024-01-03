Kadıköy'de TKP çatlağı!

Yerel seçimler için geri sayım sürerken, parçalanan muhalefet bloğunda şimdi de TKP krizi yaşanıyor.

31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde HDP ve CHP'nin adaylarını sollayarak sürpriz bir seçim zaferi kazanan TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu, İstanbul Kadıköy'de belediye başkan adaylığına hazırlanıyor.

5000 kişiyle kamuoyu yoklaması

İstanbul'da CHP'nin kalesi olarak bilinen ilçelerde kamuoyu araştırması yapan TKP, Kadıköy'de 5000 kişinin katıldığı ankette seçmene Fatih Mehmet Maçoğlu ismini sordu. Yüzde 60'ın üstünde olumlu görüş belirtilen anketin ardından TKP, Maçoğlu'na Kadıköy için adaylık teklifi götürdü.

CHP'nin "Kadıköy kalesi" sallanabilir

2019'da Tunceli'de kazandığı seçim zaferinin ardından 2024'te de sükse yapacak bir sonuca imza atmak isteyen TKP, Türkiye'nin seçmen sayısı en yoğun 5 ilçesinden biri olan Kadıköy'de Fatih Mehmet Maçoğlu'nu sahaya sürmeye hazırlanıyor.

İYİ Parti, DEM Parti, Memleket Partisi ve Zafer Partisi'nin de aday çıkaracağı Kadıköy'de Fatih Mehmet Maçoğlu isminin etkisi ile CHP'nin Kadıköy hükümranlığı sona erebilir.

Maçoğlu'nun adaylığının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İl Genel Meclisi sonuçlarına da etkisi olabileceği ve CHP'den TKP'ye oy kayışı yaşanabileceği konuşuluyor.