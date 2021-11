TİP'li Barış Atay'dan skandal sözler: Her yurttaş buraya 'Kürdistan' diyebilir

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiği Siirt ziyaretinde bir esnaf, Akşener’e "Şu an sizin bulunduğunuz yer Kürdistan'dır" demişti. Bu sözlere sessiz kalan Akşener büyük tepki çekmişti.

Akşener'in tepki göstermediği kişiye HDP'den vekil seçilen ve ardından TİP'e geçen Barış Atay'dan destek geldi.

Terör örgütü PKK'ya yakın yayın organı Mezopotamya Haber Ajansı'nın da aralarında olduğu 'gazetecilere' açıklamada bulunan Atay, "Bölgenin tarihsel bir gerçekliği var ve bu inkar edilemez. Burada yaşayan her yurttaş da 'Kürdistan' diyebilir." dedi.

Atay, “İktidar Kürtler üzerinden bir tehditle Kuzey’e saldırıyor. İktidarını sürdürmek ve umut olarak kullanmak için bunu yapacak. 2015’te burada bir yıkım gerçekleştirdi. Çünkü AKP faşizmi her alanda araç olarak kullanıyor. Bölgenin tarihsel bir gerçekliği var ve bu inkar edilemez. Burada yaşayan her yurttaş da Kürdistan diyebilir. Konjektürel bir süreç var ve bu dönemi iyi kullanabilirsek beraber kazanabiliriz. Umutlu bir süreçte yürüyoruz. HDP ile temaslarımız oluyor önümüzdeki günlerde bunlar daha çok vücut bulacak” açıklamasında bulundu.

Atay, “TİP'in büyümesi HDP içinde iyi olacağını söyleyerek girdik ve HDP bizim Meclis'te var olmamızı sağladı. Bu mücadeleyi beraber öreceğiz diye başladık ve ayrılma olmadı aslında. Her türlü toplumsal davada dayanışma içinde yürümeye devam edeceğiz” dedi.

Not: TKP'den ayrılan HDP'ye yakın bir grup 2017'den bu yana TİP ismini kullanıyor. Bu partinin geçmişteki Türkiye İşçi Partisi ile ilgisi bulunmamakta.