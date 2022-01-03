TikTok sayesinde 33 yıl sonra annesini buldu

37 yaşındaki Jingwei, Yünnan eyaletine bağlı Zhaotong kentinde 4 yaşındayken kaçırılarak kilometrelerce uzaktaki bir aileye satılmıştı.

Independent Türkçe'nin haberine göre, Guangdong eyaletinde yaşamını sürdüren Jingwei, çocukluk hatıralarından yola çıkarak biyolojik ailesini araştırmaya başladı. Jingwei, kendisini evlat edinen ebeveynlerinden ve DNA veri tabanlarından bir cevap alamayınca internete başvurdu.

Jingwei, TikTok'un Çin versiyonu Douyin'de 24 Aralık'ta bir video paylaştı. Videoda hatırladığı kadarıyla çizdiği haritayı göstererek, "Ben evini arayan bir çocuğum. 1989'da yaklaşık 4 yaşındayken bir komşu beni Henan'a götürdü. Bu da evimin olduğu bölgenin aklımdan çizdiğim bir haritası." şeklinde bir paylaşım yaptı.

Videonun viral olmasıyla haber kuruluşları ve yerel yetkililer de devreye girdi. Jingwei aile üyeleri olabilecek birkaç kişiyle telefonda görüştükten sonra nihayet biyolojik annesini buldu.

Anne, Jingwei'nin küçükken merdivenden düşünce çenesinde meydana gelen yara izini doğru tanımladı. Yapılan DNA testi de Jingwei ile uyumlu çıktı.

Anne ve oğul 33 yıl sonra, yeni yılın ilk gününde bir araya geldi. Jingwei, annesini bulmasına katkı sağlayan herkese teşekkür etti.