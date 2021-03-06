Son yıllarda sosyal medya uygulamalarında bir doygunluk yaşanıyor. Yeni fikirlerin daha az çıkmaya başladığını gördüğümüz bu süreçte insanlar olarak tüketimimiz de hızlandı. Elbette bu dönemlerde çıkan yeni fikirler de var. Bu fikirler ise önceki sosyal medya platformları tarafından hızla entegre edilebiliyor. Bunun son örneği ise ülkemizde de popüler olan Clubhouse uygulamasına oldu.

Odalarda ünlü isimler de dahil pek çok isimle sohbet etme imkanı bulduğunuz ya da sohbet edenleri dinlediğiniz Clubhouse; Facebook, Twitter gibi platformların da ilgisini çekti. Bu iki platformdan sonra Clubhouse'un kullandığı konsepti entegre etmeye çalışan bir başka sosyal medya devi ise TikTok oldu.

TikTok, Çin'de Clubhouse benzeri bir uygulama sunacak

Çin'in Clubhouse'u yasaklamasının ardından Çinli kullanıcılar bu uygulamaya alternatif çözümler aramaya başlamıştı. Bu noktada ise Çinli sosyal medya platformu TikTok'un bir çözüm hazırlığında olduğu görülüyor. Elde edilen bilgilere göre TikTok, sohbet odası tarzında yeni bir uygulama geliştirmeye başladı. Hatta TikTok'un çatı firması ByteDance'in bu uygulama ile ilgili çalışmalarının sona geldiği biliniyor. İlk gelen bilgilere göre uygulamanın Çin özelinde olacağı düşünülüyor.

Şu an için uygulamanın doğrudan TikTok'a entegre bir şekilde mi çalışacağı yoksa yepyeni bir uygulama mı olacağı bilinmiyor, ancak önümüzdeki günlerde uygulamanın kapalı beta testlerine başlaması planlanıyor. Çin'deki sansür politikaları nedeniyle hazırlanacak uygulamada hükümeti eleştiren konuşmaların engellenmesi için sürekli olarak dinleneceği tahmin ediliyor.

Twitter, Spaces'i Türkiye'de test etmeye başladı

Clubhouse'un birden popüler olması, ancak çok sayıda insanın uygulamaya girememesi, diğer sosyal medya platformları için bir koz haline dönüşmeye başladı. Örneğin Twitter, Clubhouse benzeri özelliği Spaces'i ülkemiz dahil birden fazla yerde test etmeye başladı. Yakında pek çok uygulamada Clubhouse'daki gibi sesli odaların bulunmasını bekliyoruz. Peki sizler şirketlerin bu adımları hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.

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