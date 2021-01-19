TİKA'dan KKTC'deki küçükbaş hayvancılığa destek

TİKA Lefkoşa Program Ofisince Eylül 2020'de KKTC'ye getirilen, karantinada tutulan, Kıbrıs iklimine uygun ve sütü hellim peynirinde kullanılmaya müsait olan "ivesi" cinsi 253 küçükbaş hayvanın çiftçilere teslim ediliyor.

Devlet Üretme Çiftliğindeki küçükbaş hayvanların teslimatı, verilen eğitimin ardından başvuru sonucu hak sahibi çiftçilere yapıldı.

Teslimat için düzenlenen törene, KKTC Başbakanı Ersan Saner, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, TİKA Lefkoşa Temsilcisi Havva Pınar Özcan Küçükçavuş'un yanı sıra Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri ile çiftçiler katıldı.

"Çok önemli bir veri tabanı oluşturacağını düşünüyorum"

Başbakan Saner, ülkede küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi adına bir dönemecin başlangıcında olduklarını belirterek daha önce TİKA aracılığıyla KKTC'ye getirilen 253 küçükbaş hayvanın üreticilere dağıtılacağını söyledi.

Burada önemli unsurun üretimi artırmak olduğuna işaret eden Saner, şunları kaydetti:

"Üretim arttıkça ülkede gelir seviyemizin yükselebileceği hepimiz tarafından bilinmektedir. Bu pilot projenin, hayvancılık için en uygun bölgemiz olan Karpaz bölgesinde başlayacak olması daha sonra hayvancılık sektöründe atacağımız adımlar için çok önemli bir veri tabanı oluşturacağını düşünüyorum."

23 Aralık 2020'deki Türkiye ziyareti sırasında TİKA ile yürütülen küçükbaş hayvancılık projesinin önemine değindiklerini aktaran Saner, ülkeye 5 bin daha damızlık hayvan getirilmesi konusunda Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile çalışmalar başlattıklarını dile getirdi.

Saner, Kıbrıs'ın en önemli lezzetlerin bir tanesinin de ürettikleri hellim peyniri olduğuna değinerek yakın zamanda Cumhurbaşkanlığı ile yapacakları girişimlerle Avrupa Birliği (AB) nezdinde KKTC'de üretilecek hellimin patentini almayı planladıklarını bildirdi.

Hellimin patenti konusunda, Kıbrıs Rum kesiminin de girişimleri olduğunu hatırlatan Saner, bu konuda birçok engelin aşılması için Türkiye Dışişleri Bakanlığının desteğiyle diplomatik girişimlerde bulunduklarını belirtti.

"Üreticimize damızlık 20'şer koyun, birer koç verildi"

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuşoğlu, bugün KKTC'de sadece küçükbaş hayvan dağıtımının yapılmadığını, yeni bir vizyonun da başladığını vurguladı.

Yıllardır ülkede konuşulan damızlık hayvan yetiştirilmesi, hellim peynirinin tescili ve verim hayvan ırklarının ülkeye kazandırılmasında gecikmeler yaşandığını belirten Çavuşoğlu, "Çok şükür ana vatan Türkiye bize destek verebilmek adına, her konuda olduğu gibi, TİKA ile 9 üreticimize damızlık olarak 20'şer koyun, birer koç verirken, biz de bu süreci başlatmış bulunuyoruz. Bunun arkası gelecektir." diye konuştu.

"TİKA'nın KKTC'deki bu pilot projeleri genişleyerek devam edecek"

Büyükelçi Başçeri, tarım sektöründe ülkelerin kendi kendilerine yetmelerinin çok kıymetli olduğunu kaydetti.

KKTC'de hayvancılığın tarımın önemli alanlarından birisi olduğunu belirterek uzun yıllardır konuşulan küçükbaş hayvan nüfusunun azlığı konusundaki sıkıntının aşılması için TİKA ve KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığınca pilot projenin hayata geçirildiğini ifade etti.

Başçeri, "TİKA'nın KKTC'deki bu pilot projeleri genişleyerek devam edecek. Umut ederim, TİKA çok daha yüksek rakamlı projelerle küçükbaş hayvan nüfusunun büyütülmesine devam edecektir." dedi.

Küçükbaş hayvan almaya hak kazanan çiftçi Recep Düzgün, TİKA tarafından küçükbaş hayvancılığa yapılan bu katkının verimliliğini artıracağının söyleyerek TİKA'ya katkılarından dolayı teşekkür etti.

Çiftçi Nahile Akbaş da daha önce az sayıda koyunu bulunduğunu, bu program sayesinde küçükbaş hayvan almaya hak kazandığını ve artan sayıyla hayvancılık faaliyetini sürdüreceğini kaydetti.