TİKA'dan Afganistan'daki savaş mağduru Türkmenlere yardım

Gıda dağıtım töreninde konuşan TİKA Herat Koordinatörü Ali Ergun Çınar, TİKA'nın Afganistan'a yönelik muhtelif proje ve faaliyetlerinin yanı sıra insani amaçlı yardımlardan da geri kalmadığını söyledi.

Çınar, Badgis vilayetine bağlı Murçak köyünden Herat'a sığınan savaş mağduru 100 Türkmen aileye, gıda ve battaniye yardımı yaptıklarını belirtti.

Yaşadıkları bölgede mevcut savaş ortamı ve emniyetsizlik dolayısıyla aralarında aile bağları kopmuş dul ve yetimlerin de bulunduğu sayıları bini bulan Türkmenler, Herat yakınlarında inşaatı yarım kalmış metruk evlerde zor şartlarda hayata tutunmaya çalışıyor.