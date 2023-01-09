TİGEM neden tohum üretmiyor?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından üretilmesi gereken tohumluk buğdayların, Ülkenin Farklı Coğrafi Bölgelerindeki Üreticilere Hitap Eden Çeşitlerinin Yetiştirilmemesinin Sayıştay denetiminde ortaya çıktığını belirtti.

Gürer, çiftçi için tohumun olmazsa olmaz olduğuna işaret ederek kamunun bu bağlamda üreticinin yanında olması gerektiğini vurguladı.

TİGEM asli görevlerinden birinin de tohum geliştirme ve talebe göre üretim olduğuna işaret eden CHP’li Ömer Fethi Gürer “özellikle İç ve Orta Anadolu Bölgesi ile Trakya Bölgesi’nde TİGEM tohum pazarında geri durması çiftçiyi sahipsiz bırakmaktadır” diye konuştu.

Gürer şunları söyledi:

Sayıştay raporunda da yer aldığı biçimi ile Anadolu ile Trakya bölgesindeki üreticilere hitap edecek çeşitte buğday tohumu üretmediği görülmüştür. TİGEM ana statüsünün 5’inci maddesinin 1’inci fıkrasında; bitkisel üretim yetiştirme ve ıslah konularında araştırmalar yapmak, gerektiğinde diğer araştırma ve ıslah kuruluşları ile işbirliğinde bulunmak ve ürettiği tohumluğu üreticiye intikal ettirmek kuruluşun faaliyet konuları arasında sayılmıştır.

Hububat tohumculuğu alanında ülkenin lider kuruluşu olan TİGEM’in özellikle buğday tohumculuğunda üretmiş olduğu tohumları makul fiyatlarla üreticiler ile buluşturması, tohumculuk piyasasında yaşanabilecek fiyat dengesizliklerini regüle etmesi bakımından oldukça önem arz etmektedir. “ diyen Sayıştay raporunda “

Ülke genelinde satılan sertifikalı buğday tohumunun yaklaşık dörtte biri TİGEM tarafından karşılamasına rağmen, Güneydoğu Anadolu bölgesinde yoğun rağbet gören Ceyhan 99 çeşidi dışında, ülkemizin tahıl deposu olarak kabul edilen İç ve Orta Anadolu ile Trakya bölgelerinde üreticilere hitap eden ve talep gören bir buğday çeşidi üretemediği görülmektedir. Son dönemlerde ıslahçılar tarafından geliştirilen ya da yurtdışından getirilen yeni tohum çeşitleri bu bölgelerde tercih edilmekte ve bu tohumların tamamına yakınının özel sektör firmaları tarafından satıldığı gözlenmektedir. Son 5 yıl içinde satışı yapılan makarnalık ve ekmeklik buğday tohumu çeşidinin sadece 5’te 1’inin TİGEM tarafından karşılanması TİGEM bu bağlamda giderek pazarda geriye düştüğü görülmektedir.