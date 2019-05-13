Uluslararası limanın kadın vinç operatörleri

Mersin

Türkiye'nin, Orta Doğu ve Akdeniz'e açılan en önemli kapılarından Mersin Uluslararası Limanı'nda (MIP), yükseklikleri 25 metreyi bulan vinçlerde operatörlük yapan kadınlar, zorlu mesleklerindeki başarılı çalışmalarıyla limandaki ticaret trafiğine yön veriyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla işe başlayan kadınlar, ihracat ve ithalat hareketliliğin yaşandığı limanda önemli görevler üstleniyor.

Her gün yaklaşık 25 metre yükseklikteki vinç kabinlerine çıkan dört kadın operatör, değişimli gerçekleştirdikleri çalışmalarını titizlikle yürütüyor.

Gün içerisinde defalarca kez in çık yaptıkları vinçlerden, kıyıya yanaşan uluslararası kargo gemilerine yükleme ve tahliye işlemleri yapan kadınlar, limandaki ticaret trafiğine büyük katkı sağlıyor.

Anne adayı ve torun sahibi kadınların da yer aldığı vinç operatörü ekibi, başarılı çalışmalarıyla dikkati çekiyor.

"Herkes bana başlarda sırt çevirdi"

Limanın ilk kadın vinç operatörü 44 yaşındaki Zübeyde Pamuk, yaptığı açıklamada, önceden sigortacı olarak çalıştığı işinden sıkılınca eğitim alıp 2014 yılında operatör olarak çalışmaya başladığını söyledi.

Mesleğiyle tanışma hikayesini anlatan Pamuk, "Yaşım ilerleyince farklı bir meslekte kariyer yapmak istedim. Eğitim verdiklerini duyunca, katılarak belgelerimi aldım. Bu sektöre girebilmek için çok uğraştım. Herkes bana başlarda sırt çevirdi. Eski patronum bana yardımcı oldu bu konuda. O beni yetiştirip eğitti. 2017 yılında da Mersin Uluslararası Limanı'nda çalışmaya başladım." ifadelerini kullandı.

"Eşim 'Gitme' demişti, şimdi gurur duyuyor"

Mersin Uluslararası Limanı'nda yaklaşık 4 yıldır operatör olarak görev alan 38 yaşındaki Hüzün Kan da 4 aylık hamile olmasına karşın kendisini zorlayacak işler dışında görevine devam ettiğini dile getirdi.

Her gün metrelerce yükseklikteki vinçlere çıkıp, yükleme ve tahliye gibi işlemler yaptığını kaydeden Kan, "İlk başlarda aslında tedirgin olmuştum. Buradaki insanlar da yadırgamıştı ama keyifli ve havalı bir meslek. İşimi seviyorum." dedi.

Kan, mesleğinin ilk yıllarında, çevresinden beklediği olumlu tepkileri alamadığını ifade ederek, "İşe başladıktan bir ay sonra kolum çatlamıştı. Yürürken düşmüştüm. 'Bak biz sana demedik mi, gitme işe, o erkek işi. Gittin ve bir ayda kolunu kırdın' dediler ama ben yılmadım, her şeye rağmen devam ettim. İlk başlarda çok tepkiler oldu. Eşim bana 'Gitme' demişti ama şimdi benimle duyuyor." diye konuştu.