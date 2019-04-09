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Türk Eximbank'a 630 milyon dolar sendikasyon kredisi

Ticaret Bakanı Pekcan, "Türk Eximbank bugün uluslararası piyasalardan 630 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi sağlayarak bir başarıya daha imza attı." dedi.

Türk Eximbank'a 630 milyon dolar sendikasyon kredisi

Ticaret Bakanı Pekcan, "Türk Eximbank bugün uluslararası piyasalardan 630 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi sağlayarak bir başarıya daha imza attı." dedi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
09 Nisan 2019 Salı 16:35
Türk Eximbank'a 630 milyon dolar sendikasyon kredisi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank'ın bugün uluslararası piyasalardan 630 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi sağladığını belirterek, "Yabancı bankalarca Eximbank'a gösterilen bu büyük ilgi ve krediye sağlanan yüksek katılım, Türkiye'ye ve bankacılık sektörüne olan güvenin bir göstergesidir." ifadesini kullandı.

Pekcan, yaptığı yazılı açıklamada, Türk Eximbank'ın, Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) koordinatörlüğünde, bir bankalar konsorsiyumundan 1 ve 2 yıl vadeli, 630 milyon dolar karşılığı 184 milyon dolar ve 398 milyon avro tutarında yeni bir sendikasyon kredisi sağladığını bildirdi.

Krediye ilişkin anlaşmanın imza töreninin bugün Londra'da gerçekleştirildiğini belirten Pekcan, "Söz konusu işlem, 1 yıllık dilim için euribor+yüzde 2,65 ve libor+yüzde 2,75 olmak üzere ekim ayında imzalanan sendikasyon kredisine oranla 20 baz puan daha düşük maliyetle gerçekleştirildi. Sendikasyon kredisinin 2 yıllık diliminin tutarı ise 84 milyon dolar oldu. Sendikasyon kredileri yoluyla sağladığı kaynak tutarı 1,5 milyar dolara ulaşan Türk Eximbank'ın, toplam dış finansmanının yüzde 15'i sendikasyon kredilerinden oluşmaktadır." bilgisini verdi.

"Türkiye'ye güvenin göstergesi"

Bakan Pekcan, Türk Eximbank'ın bu krediyle birlikte vadesi dolan sendikasyon kredilerini yüzde 141 yenilediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İhracatçılarımıza destek olmak için çalışmalarına devam eden Türk Eximbank, bugün uluslararası piyasalardan 630 milyon dolar tutarında bir sendikasyon kredisi sağlayarak bir başarıya daha imza attı. Bölgesel olarak Avrupa'dan 10, Uzak Doğu'dan 4 ve Körfez ülkelerinden 6 banka olmak üzere toplam 20 bankanın katıldığı sendikasyon kredisine toplanan talep, hedeflediğimiz tutarı geçti. Yabancı bankalarca Eximbank'a gösterilen bu büyük ilgi ve krediye sağlanan yüksek katılım, Türkiye'ye ve bankacılık sektörüne olan güvenin bir göstergesidir. Gerçekleştirilen sendikasyon kredisinin ülkemize ve ihracat sektörüne hayırlı olmasını dilerim."

Anahtar Kelimeler:
Ticaret
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