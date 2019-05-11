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'Para çiçeğiyle' harçlık biriktiriyor

İlkokul öğrencisi 9 yaşındaki Zeynep Molla, ailesiyle birlikte binbir zorlukla yetiştirdiği çiçekleri İzmir'deki uluslararası çiçek festivalinde görücüye çıkardı.

'Para çiçeğiyle' harçlık biriktiriyor

İlkokul öğrencisi 9 yaşındaki Zeynep Molla, ailesiyle birlikte binbir zorlukla yetiştirdiği çiçekleri İzmir'deki uluslararası çiçek festivalinde görücüye çıkardı.

Editör
Editör
11 Mayıs 2019 Cumartesi 00:32
'Para çiçeğiyle' harçlık biriktiriyor
İzmir

İzmir'in Bayındır ilçesinde düzenlenen Uluslararası Çiçek Festivali'nin bu yıl en küçük ev sahiplerinden olan 9 yaşındaki Zeynep Molla, halk arasında "para çiçeği" olarak bilinen çiçeklerin satışıyla ilgiyi üzerine çekti.

Bu yıl 22'ncisi düzenlenen festivalin katılımcılarını, dedesi Yılmaz Çalışkan ve ağabeyi Efe Molla ile birlikte stantlarına davet eden Zeynep, fesleğenden kadife çiçeğine, horoz ibiğinden papatyaya, menekşeden güle çeşit çeşit, renk renk çiçeklerini tanıttı.

Zeynep Molla'nın küçük elleri ile yetiştirdiği ve en çok severek sattığı çiçek ise halk arasında "bereket çiçeği" ya da "para çiçeği" olarak bilinen Crassula Ovata'ydı.

Okul harçlığını çıkarmak için tezgahta saatler boyu çiçekseverlere seslenen Zeynep Molla, 25 liraya satışa sunduğu para çiçeğinin yoksul çocuklara da umut getirmesini diledi.

Ailesine yardım ediyor

Zeynep'in dedesi Yılmaz Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fatih İlkokulu 4. sınıf öğrencisi olan torununun yıllardır serada, tarlada ve zaman zaman da pazaryerinde çiçeklerle bir arada olduğunu belirtti.

Çalışkan, hem serada hem de pazaryerinde ailesine yardımcı olmak için çabalayan torununun kazandığı parayı da kendisine harçlık yaptığını anlattı.

Zeynep Molla ise boş zamanlarda hemen seraya koştuğunu, zor yetişmesine rağmen çiçekleri çok sevdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Elimdeki bir para çiçeği. Saksının içine para koyarsan dilediğin her şey olabiliyor. Tanesi 25 lira. Herkes alabilir. Ben hiç denemedim. Benim dileğim kabul olsa yoksul çocuklara, sokaktaki çocuklara para verirdim, çünkü onların daha çok ihtiyacı var."

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