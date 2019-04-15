Mersin'de örtü altında kayısı hasadı başladı

Mersin'in yaş sebze ve meyve üretiminde söz sahibi ilçesi Silifke'de örtü altında kayısı hasadı başladı.

Üretici Hamza Gökler’in serasında hasadı yapılan yaklaşık 100 kilogram kayısı İstanbul’a gönderildi.

Gökler, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk kayısı hasadını yapmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Bu yıl hava şartlarının biraz sert geçtiğini ve bu nedenle hasadın bir hafta geç yapıldığını vurgulayan Gökler, ilk ürünlerin kilogramının 35-40 lira olduğunu bildirdi.

Gökler, 4 dönüm serasından 12 ton civarında ürün almayı hedeflediğini sözlerine ekledi.

Silifke Kayısı Üreticileri Birliği Başkanı İsmail Gürses de hasat edilen kayısının gelen talebe göre İstanbul'un yanı sıra Ankara, İzmir, Bursa başta olmak üzere Türkiye’nin değişik illerine gönderileceğini belirtti.

Bu yıl ilçe genelindeki bin 200 dönüm kayısı bahçesinden yaklaşık 10 bin ton kayısı hasadının yapılmasının beklendiğini aktaran Gürses, ürünlerin yaklaşık 2 bin tonunun ise talebe göre birçok ülkeye ihraç edileceğini kaydetti.