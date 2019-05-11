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Esnafın yüzünü Anneler Günü güldürecek

Tüm dünyada yarın kutlanacak Anneler Günü'nde giyimden kozmetik ve ziynet eşyasına kadar birçok sektörde satışların önemli oranda artması bekleniyor

Esnafın yüzünü Anneler Günü güldürecek

Tüm dünyada yarın kutlanacak Anneler Günü'nde giyimden kozmetik ve ziynet eşyasına kadar birçok sektörde satışların önemli oranda artması bekleniyor

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
11 Mayıs 2019 Cumartesi 14:06
Esnafın yüzünü Anneler Günü güldürecek

Yarın kutlanacak Anneler Günü'nün başta mücevher olmak üzere tüm sektörlerde satışları önemli oranda artırması öngörülüyor.

Her yıl mayıs ayının ikinci haftasında kutlanan bu özel gün öncesinde birçok kişi en değerli varlıkları annelerine hediye beğenmenin telaşını yaşıyor.

Bu nedenle, çiçekçiden kozmetik ürünleri satıcısına, kuyumcudan tekstilcisine kadar pek çok esnaf, satışlarda artış bekliyor.

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anneler Günü alışverişinin perakende satışlara olumlu yansıyacağını söyledi.

Hediyelik satışlarında geçen yıla göre yüzde 20-25 artış beklediklerini dile getiren Öncel, "En fazla mücevher, kozmetik, giyim eşyası, elektronik eşya, terlik, çanta, küçük ev aletleri ve aksesuar ürünleri tercih ediliyor. Ayrıca restoran cirolarında da yüzde 100'e varan artış bekliyoruz." dedi.

Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre, yılbaşından sonra en çok hediyelik alışverişinin Anneler Günü için yapıldığına dikkati çeken Öncel, geçen yıl bu özel tarihin arifesinde bankalar arası kartlı işlemlerde rekor kırıldığını vurguladı.

Öncel, "Geçen yıl bankalararası günlük ortalama işlem sayısı 10-11 milyon arasında seyrederken Anneler Günü arifesinde bu rakam 12,3 milyona çıkmıştı. Bu yıl da benzer bir rekor kırılması bizim için sürpriz olmayacak. Anneler Günü fırsatları, artık 'Efsane Cuma' ile yarışacak hale geldi." ifadelerini kullandı.

Mücevhere ilgi yoğun

Anneler Günü nedeniyle en fazla hareketlilik yaşanan sektörlerin başında kuyumculuk geliyor.

Annelerine yüzük, küpe, kolye gibi ziynet eşyası hediye etmek isteyenler, gerek internet siteleri üzerinden gerekse kuyumculardan alışveriş yapıyor.

Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Hasan Çavuşculu, Anneler Günü'nün sektörü hareketlendirdiğini ve 2018'deki satışlara kıyasla bu yıl daha fazla mücevher satıldığını dile getirdi.

Çavuşculu, "Hediye olarak en fazla elmas yüzük, küpe ve kolyelere rağbet gösteriliyor. Bunu yakut, zümrüt ve safirli çeşitli takılar takip ediyor." diye konuştu. 

Son Güncelleme: 11.05.2019 14:09
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Ekonomi
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