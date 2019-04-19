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'e-ticaret, yılın ilk çeyreğinde yüzde 64 büyüdü'

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ekmekçi, "Yılın ilk çeyreğinde e-ticaret yüzde 64 büyüme gösterdi." dedi.

'e-ticaret, yılın ilk çeyreğinde yüzde 64 büyüdü'

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ekmekçi, "Yılın ilk çeyreğinde e-ticaret yüzde 64 büyüme gösterdi." dedi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
19 Nisan 2019 Cuma 12:09
'e-ticaret, yılın ilk çeyreğinde yüzde 64 büyüdü'

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, "Yılın ilk çeyreğinde e-ticaret yüzde 64 büyüme gösterdi. Henüz resmi rakamlar elimize ulaşmasa da pazar büyüklüğünün 50 milyar TL'nin üzerinde olduğunu tahmin ediyoruz." dedi.

Ekmekçi, e-ticaretin yılın ilk çeyrek değerlendirmesine ilişkin AA muhabirine bilgi verdi. Tüketicilerin her geçen gün e-ticarete olan ilgi ve güveninin arttığına işaret eden Ekmekçi, Türkiye'de pazarın büyümesini sürdürdüğüne dikkati çekti.

Yılın ilk çeyreğinde e-ticaretin yüzde 64 büyüme gösterdiğine vurgu yapan Ekmekçi, şunları kaydetti:

"Bu orana baktığımızda tüketicilerin artık e-ticareti geleneksel perakende kadar benimsediklerini gözlemliyoruz. Diğer taraftan uygun fiyatlı ürün seçeneğiyle e-ticaret, her tüketicinin alım gücüne hitap edebiliyor. Ocak, şubat ve mart ayları toplamına baktığımızda yüzde 64'lük bir büyüme yaşadık. Henüz resmi rakamlar elimize ulaşmasa da pazar büyüklüğünün 50 milyar TL'nin üzerinde olduğunu tahmin ediyoruz. Yıl sonunda rekor bir büyümeyle yüzde 60'ı hedefliyoruz.

İlk 3 ayın e-ihracat rakamlarının 100 milyon doların üzerinde olduğunu tahmin ediyoruz. e-ihracat ülkemiz için çok yeni olsa da hedef ülkelerin ilgisi bizleri oldukça mutlu ediyor. e-ihracat ile cari açığın azalmasını, KOBİ'lerin tüm dünyaya ticaret yapabilmesini, döviz girdisini artırmasını ve e-ticaret hacminin ivme kazanarak yükselmesini hedefliyoruz."

"Yurt dışından Türkiye'deki e-ticaret sitelerine ve Türkiye'de üretilen ürünlere büyük bir ilgi var"

Ekmekçi, geçen yılın son çeyreğinden başlayarak, bu yıl sektör olarak yoğun şekilde e-ihracata odaklandıklarını aktardı.

Yurt dışından Türkiye'deki e-ticaret sitelerine ve Türkiye'de üretilen ürünlere büyük ilgi olduğunu bildiren Ekmekçi, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu da hedeflerimize emin adımlarla yaklaşmamızı sağlıyor. Sektördeki mevcut potansiyel dolayısıyla yabancı yatırımcıların ilgisi devam ediyor. Türkiye'deki e-ticaret dünyadaki en hızlı büyüyen pazarlar arasında. Bu yüzden yabancı yatırımcılar için de önemli fırsat alanları var. Yılın ilk ayında Modanisa'nın aldığı yatırım buna güzel bir örnek olabilir. Yılın ilk çeyreğinde raporlara yansıyan en önemli veri mobil ticaretin rekor artışı oldu. Tüketiciler geçtiğimiz yıllarda ürünlere mobilden bakıp masa üstünde satın almayı tercih ederken, bu yıl mobil üzerinden satışların neredeyse masaüstüne yaklaştığını gözlemliyoruz."

Ekmekçi, yılın ilk çeyreğindeki rakamlar ve Türkiye'deki internet penetrasyonunda yaşanan artış dikkate alındığında, Türkiye'de hem online alışveriş pazarının hem de e-ihracatın önemli büyümeler yaşamaya devam edeceğini söyledi. 

Anahtar Kelimeler:
E-Ticaret
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