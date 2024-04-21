Ticaret Bakanlığı'ndan fahiş fiyatlara ağır ceza!

Koronavirüs salgını sırasında kendisini daha çok hissettiren ve vatandaşın alım gücünü düşüren fırsatçılara verilecek cezalar artırılıyor.

AK Parti Grubu ve Ticaret Bakanlığı'nın tasarladığı yeni yasa teklifi kapatma cezası ile birlikte pek çok tedbiri içeriyor.

Teklifin yaklaşık 20 maddeden oluşması öngörülüyor.

Türkiye genelindeki fahiş fiyat cezalarının tamamı artırılacak

Daha önce deprem bölgesinde inşaat işlerinde kullanılan malzemelerdeki fahiş fiyatların önüne geçmek için yasadaki cezalar 10 kat artırılmıştı. Bu kapsamda fahiş fiyat belirleyenlerin yaklaşık 3,5 milyon liraya kadar ceza ödenmesi öngörülmüştü. Yeni yapılacak düzenleme ile deprem bölgesi de dahil Türkiye genelindeki fahiş fiyat cezalarının tamamı artırılacak.

Cezalar caydırıcı olacak

Şu anda fahiş fiyat için en fazla 300-350 bin lira idari para cezası verilebiliyor. Yetkililer bu rakamın çok düşük kaldığını ve bu cezayı göze alıp, yasanın sürekli ihlal edildiğini gördüklerini belirtiyor. Yapılacak düzenleme ile bu cezalar caydırıcı hale getirilecek.