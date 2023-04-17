Ticaret Bakanlığı'ndan 497 firmaya izin belgesi!

Bakanlığın mart ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin ile firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, geçen ay 497 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi, 26 yurt içi satış ve teslim belgesi hazırlandı.

Firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 12 oldu. Söz konusu ayda 5 firma için hariçte işleme izin belgesi düzenlendi.