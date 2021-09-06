Ticaret Bakanı Muş ihracat hedeflerini açıkladı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, yeni Orta Vadeli Program'ın (OVP) yayımlandığını belirterek hizmet ihracatında atılacak adımlarla cari açığın azalmasına katkı sağlanacağını söyledi.

Muş, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

Orta Vadeli Program yayımlandı. OVP kapsamında ihracatımızı 2021 yılında yüzde 24,4 artışla 211 milyar dolara; 2022 yılında ise yüzde 9,4 artışla 230,9 milyar dolara yükseltmeyi hedefliyoruz.

Özellikle hizmet ihracatında atacağımız adımlarla cari açığın azalmasına önemli katkı sağlayacağız.