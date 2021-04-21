Ticaret Bakanı Mehmet Muş kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı bakanlıklara yaptığı atamalara ilişkin kararlar Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Ticaret Bakanlığı görevine Mehmet Muş getirildi. Peki ama Mehmet Muş kimdir, kaç yaşında, görevleri neler? İşte Mehmet Muş hakkında bilgiler...

MEHMET MUŞ KİMDİR?

Mehmet Muş (d.1 Mayıs 1982; Sürmene,Trabzon), Türk siyasetçi, Ekonomist.

Türkiye Büyük Millet Meclisi 24.,25. ve 26. Dönem Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Milletvekili.

Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra yüksek lisans eğitimi için ABD'ye gitmiştir. Washington State University School of Economic Sciences'de Ekonomi alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Özel sektörde Bütçe Planlama ve Raporlama Uzmanı olarak çalıştı. Marmara Üniversitesi İktisat Tarihi Anabilim Dalında Ekonomi Doktorasını tamamladı.

12 Haziran 2011 genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'den İstanbul Milletvekili olarak seçildi. TBMM' de Dışişleri Komisyonu üyeliği yaptı. Aynı dönemde Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğinde bulundu.

NATO Parlamenter Asamblesi (NATOPA) Türk Grubu Üyeliği'nin yanı sıra AK Parti Genel Merkez Halkla İlişkiler Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.