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Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıkladı: Bir günde 1,5 milyar dolar ihracat

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Dün bir günde 1,5 milyar dolar ihracat yaptık. İhracattaki başarı sürecek, Türkiye büyüyecek" dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından ihracat rakamları ile ilgili önemli paylaşımda bulundu.

1 GÜNDE 1,5 MİLYAR DOLAR İHRACAT

Bakan Muş, "Türkiye, 1974'te bir yılda 1,5 milyar dolar ihracat yapıyordu. 1990'da bir ayda 1,5 milyar dolar ihracat yapıyordu. Dün bir günde 1,5 milyar dolar ihracat yaptık." dedi.

TÜRKİYE BÜYÜYECEK

Muş, "Daha çok çalışacağız. Daha çok üreteceğiz. Daha güçleneceğiz. İhracattaki başarı sürecek, Türkiye büyüyecek." ifadelerini kullandı..

 

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