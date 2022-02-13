Tibet-Sultanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Yıldız hayatını kaybetti

Kovid-19 nedeniyle özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 57 yaşındaki Faruk Yıldız, hastalığa yenik düşerek saat 11.00 sularında hayatını kaybetti.

Cenaze namazı, 14 Şubat Pazartesi günü ikindi namazına müteakip Anadolu Hisarı Göksu Peksimetçi Salih Ağa Camii'nde kılınacak.

Merhumun cenazesi Anadolu Hisarı Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.

Faruk Yıldız Kimdir?

Faruk Yıldız, 1965 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul’da başlayan eğitim hayatını Kanada'da tamamlayan ve gerek öğrenciliği döneminde gerekse mezun olduktan sonra Sultanlar Holding bünyesindeki şirketlerin farklı departmanlarında görev yaptı.

Üretim, satış, pazarlama, dış ticaret ve yönetim alanlarında bilgi ve deneyim sahibi oldu. Kelimenin tam anlamıyla çekirdekten yetişen bir yönetici olan Faruk Yıldız, Sultanlar Holding'e ait şirket ve markaların gelişmesi ve büyümesi anlamında önemli katkılarda bulundu.