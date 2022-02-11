THY'nin Oscar ödüllü dünya yıldızı Morgan Freeman ile çektiği yeni reklam filmi yayınlandı

Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Morgan Freeman'ın başrolde olduğu "Pangea" adlı reklam filminde THY'nin dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu olma özelliği ön planda tutuldu. İnsanların aradaki mesafelere rağmen bir araya getirildiği ifade edildi.

"Hayallerinizdeki yerler düşündüğünüzden daha yakın! Pangea’dan aldığımız ilhamla uzakları yakın etmeye, kıtaları bir araya getirmeye devam ediyoruz!" sözleriyle yayınlanan reklam filmi 13 Şubat'ta SoFi Stadyumu'ndaki Super Bowl müsabakası sırasında yaklaşık 1 milyar izleyici ile buluşturulacak.

Çalışmalarına Eylül 2021'de başlandığı öğrenilen reklam filminin çekimleri İstanbul ve New York'ta gerçekleştirildi. Görsel efeklerin de kullanıldığı Pangea'da kara parçaları animasyonlarla bir araya getirildi.

ABD'li kaynaklar bu yılki Super Bowl'da 30 saniyelik bir reklam filmi gösterim bedelinin 7 milyon dolar (95 milyon 175 bin TL) olduğunu belirtiyor.

Pangea için THY tarafından hem 30 hem de 60 saniyelik iki versiyon oluşturuldu. THY'nin YouTube hesabından paylaşılan reklam filmi kısa süre içerisinde 1 milyon 250 binden fazla kişi tarafından izlendi.

İşte THY'nin yeni filmi;