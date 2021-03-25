AjansHaber.com.tr Gündem THY'nin uçağına yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı

THY'nin 2 uçağına yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Seferlerimiz atanan yeni uçaklar ile gerçekleştirilecektir." ifadelerini kullandı.

Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul'dan Almanya'ya sefere hazırlanan 2 uçağına yapılan bomba ihbarı asılsız çıktı.

Alınan bilgiye göre, THY'nin İstanbul Havalimanı'ndan Münih ve Stuttgart'a sefer hazırlığı yapan 2 yolcu uçağına bomba ihbarında bulunuldu.

İhbar üzerine güvenli alana çekilen uçaklarda yapılan incelemede herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Bugün icrası planlanan TK1635 İstanbul - Münih ve TK1705 İstanbul - Stuttgart seferlerimizin öncesinde bomba ihbarı yapılmıştır. Emniyet ekiplerinin kontrolleri sonucu ihbarların asılsız olduğu anlaşılmıştır. Seferlerimiz atanan yeni uçaklar ile gerçekleştirilecektir."

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Bir belediyeden daha para mı alacak?
Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Türkiye'de
Ne öyle bir doktor var, ne de ölüm!
Dr. Doğan BAŞAR kimdir?
Konutlara şarj istasyonu zorunluluğu
"Zirve öncesi hazırlanan iddialar amaçsız kalacak"
'Evimizi basıyorlar' yüz binler inandı