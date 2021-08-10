THY'den yangınla mücadeleye destek

Türkiye, tarihinin en büyük yangınlarıyla mücadele ederken Türk Hava Yolları (THY) da çalışmalara desteğini sürdürüyor.

Yanan alanlar için bölgeye daha önce 150 bin fidan bağışı yapacağını açıklayan THY, şimdi de amfibik uçaklar ve helikopterler kiralayarak Orman Genel Müdürlüğü'nün hizmetine vermeyi kararlaştırdı.

Bu doğrultuda ilk etapta iki yangın söndürme helikopteri kiralanarak Orman Genel Müdürlüğü'nün kullanımına sunuldu.

Üçüncü bir helikopterin kiralanması için ise görüşmeler sürüyor.