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THY'den Rusya açıklaması

Türk Hava Yolları, Moskova'ya pazartesi ve cuma günü olmak üzere haftada 2 sefer sefer düzenleneceğini açıkladı.

Rusya, koronavirüs vakalarında görülen artış üzerine 15 Nisan-1 Haziran tarihleri arasında Türkiye’ye charter seferi yapılmasını durdurmuştu. Tarifeli uçuşlar haftada 2 ile sınırlandırıldı.

Türk Hava Yolları da konuyla ilgili Rusya Federasyonu çıkışlı ve varışlı tüm seferlerin askıya alındığını ve bu süre boyunca karşılıklı olarak haftada 2 sefer düzenleneceğini açıkladı.

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