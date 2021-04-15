THY'den Rusya açıklaması

Rusya, koronavirüs vakalarında görülen artış üzerine 15 Nisan-1 Haziran tarihleri arasında Türkiye’ye charter seferi yapılmasını durdurmuştu. Tarifeli uçuşlar haftada 2 ile sınırlandırıldı.

Türk Hava Yolları da konuyla ilgili Rusya Federasyonu çıkışlı ve varışlı tüm seferlerin askıya alındığını ve bu süre boyunca karşılıklı olarak haftada 2 sefer düzenleneceğini açıkladı.