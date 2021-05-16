THY'den kademeli normalleşme sürecinde seyahat açıklaması
İçişleri Bakanlığının genelgesine göre, 17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında uygulanacak kademeli normalleşme sürecinde şehirler arası seyahatlerde uçak yolcuları, izin belgesi ibraz etmeden seyahat edebilecek.
Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliği, kademeli normalleşme sürecinde yapılacak uçuşlarla ilgili açıklamada bulundu.
Açıklamada, "17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında yurtiçi uçuş biletlerinizi seyahat izin belgesine ihtiyaç duymadan alabilirsiniz.
Kısıtlama saatlerinde uçuşlarımıza katılacak misafirlerimiz seyahat belgeleri ile (uçak bileti, rezervasyon v.b) havalimanı ulaşımlarını gerçekleştirebilirler" dendi.
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