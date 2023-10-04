THY'den Icardi paylaşımı: "Tıpkı bizim gibi"
Galatasaray'ın yıldızı Icardi'nin Manchester United deplasmanında galibiyeti getiren goldeki sevinci sosyal medyada viral oldu. Türk Hava Yolları, Icardi'nin gol sevincini alıntılayarak, "Tıpkı bizim gibi" ifadelerine yer verdi.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı deplasmanda 3-2 mağlup etmesi geniş yankı buldu.
Epik bir zafere imza atan Galatasaray'da yıldız golcü İcardi'nin galibiyeti getiren golün ardından yaşadığı sevinç ve o sevinçten kameralara yansıyan bazı kareler sosyal medyada viral oldu.
Türk Hava Yolları, Şampiyonlar Ligi resmi hesabının "Galatasaray, Old Trafford'da uçuyor" ifadeleriyle paylaştığı fotoğrafını "Tıpkı bizim gibi" diyerek alıntıladı.
Tıpkı bizim gibi ✈️ https://t.co/gbrKSku2c0— Türk Hava Yolları (@TK_TR) October 3, 2023
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