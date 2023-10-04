THY'den Icardi paylaşımı: "Tıpkı bizim gibi"

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı deplasmanda 3-2 mağlup etmesi geniş yankı buldu.

Epik bir zafere imza atan Galatasaray'da yıldız golcü İcardi'nin galibiyeti getiren golün ardından yaşadığı sevinç ve o sevinçten kameralara yansıyan bazı kareler sosyal medyada viral oldu.

Türk Hava Yolları, Şampiyonlar Ligi resmi hesabının "Galatasaray, Old Trafford'da uçuyor" ifadeleriyle paylaştığı fotoğrafını "Tıpkı bizim gibi" diyerek alıntıladı.