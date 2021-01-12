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THY'den büyük kampanya!

Türk Hava Yolları, yurt dışı noktalarına yüzde 40 indirim kampanyası başlatıyor. Vatandaşlar, 13-15 Ocak'ta satın alacakları biletler ile 1 Nisan-31 Aralık'ta yüzde 40 indirimli uçacak.

 Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, yolcular dünyanın en güzel şehirlerini Türk Hava Yolları'nın uygun fiyatları, esnek biletleme seçenekleri ve güvenli seyahat standartları ile keşfedecek. THY'nin yurt dışı uçuşlarında ve tüm bilet tiplerinde geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyen yolcular, 13-15 Ocak'ta satın alacakları biletler ile 1 Nisan-31 Aralık'ta yüzde 40 indirimli uçacak.

ÜCRETSİZ DEĞİŞİKLİK HAKKI

Yolcular, kampanya kapsamında satın alacakları biletlerin tarihinde ücretsiz değişiklik yapma hakkına da sahip olacak. İptal ya da iade durumunda ise ücret sınıfı kuralları geçerli hale gelecek.

KKTC Ercan Havalimanı ve Çin anakarası (Pekin, Şangay, Guangzhou ve Xi'an) varışlı/çıkışlı noktaların kapsamda yer almadığı kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere "www.turkishairlines.com" internet adresinden ulaşılabilecek.

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