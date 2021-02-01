THY'den Balkanlar, Kafkaslar ve Ukrayna’ya özel fiyatlar
Türk Hava Yolları Balkanlar, Kafkaslar ve Ukrayna’ya gidiş-dönüş her şey dahil 99 dolardan başlayan fiyatlarla bilet satış kampanyası başlattı.
Yeni kampanya ile THY transfer merkezi İstanbul'dan; Balkanlar'da Kişinev'e 99 dolar, Bükreş, Cluj, Zagreb'e 109, Sofya, Ljubljana, Saraybosna, Üsküp, Priştine' ye 119, Belgrad'a 129,Podgorica' ya ise 139 dolardan başlayan fiyatlarla seyahat imkanı sunuyor
Ukrayna'da ise Kharkiv, Lviv, Zaporijya'a 99, Kherson'a 119,Kiev'e 159,Odessa'ya 169 dolardan başlayan fiyatlara gidiş-dönüş her şey dâhil uçuş olanağı sağlıyor.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Balkanlar'da Belgrad, Podgorica, Priştine, Saraybosna, Üsküp şehirlerine vizesiz, Ukrayna ve Moldova'ya ise pasaporta gerek duymadan sadece kimlik kartı ile giriş yapabiliyor.
Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan indirimden yararlanmak isteyen yolcular biletlerini 1 Şubat 2021 - 14 Şubat 2021 tarihleri arasında satın almaları durumunda, seyahatlerini 11 Şubat 2021- 13 Haziran 2021 tarih aralığında gerçekleştirebilecekler
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