THY uçağında bomba ihbarı asılsız çıktı

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından, TK1752 sefer sayılı Oslo - İstanbul uçağında bomba ihbarı yapıldığını duyurdu.

Üstün, "TK1752 sefer sayılı Oslo - İstanbul uçuşumuz için bomba ihbarı yapılmıştır. Uçağımızın İstanbul Havalimanı'na inişi sonrasında yolcularımız güvenle tahliye edilmiş ve polis ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucu ihbarın asılsız olduğu anlaşılmıştır" açıklamasında bulundu.